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Брянский — о Кубке Первого канала: «Нам обеспечена большая аудитория»

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Главный тренер сборной России по волейболу Константин Брянский поделился мнением о Кубке первого канала, который проходит с 17 по 18 августа.

«На турнире Первого канала будут участвовать лучшие из лучших спортсменов нашей лиги, так что это точно будет интересное мероприятие. Ко всему прочему, это первое игровое соревнование в новом сезоне. Я уверен, что многие, как и я, соскучились по волейболу. Надо понимать, что игроки, отдавая всю свою жизнь спорту, по-особенному подходят к соревнованиям. Это особая атмосфера, в которой хочется поучаствовать. Турнир Первого канала — не исключение. Я уверен, что нам точно обеспечена большая зрительская аудитория по всей России», — приводит слова Брянского Metaratings.ru.

В Кубке Первого канала по волейболу участвуют четыре команды.

Источник: Metaratings.ru
Константин Брянский
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