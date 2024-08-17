Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Волейбол

Сегодня, 18:06

Команда Алекно одержала победу над командой Брянского в Кубке Первого канала

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Команда Алекно обыграла команду Брянского.
Фото ВФВ.

Команда Владимира Алекно одержала победу над командой Константина Брянского в Кубке Первого канала со счетом 3:1 (20:25, 25:21, 25:22 и 25:19).

Состав команды Владимира Алекно:

Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Роман Порошин («Белогорье»), Виктор Полетаев («Зенит»), Павел Тетюхин («Белогорье»), Дмитрий Лызик («Локомотив»), Илья Федоров («Зенит-Казань»), Станислав Динейкин («Зенит»), Иван Яковлев («Зенит»), Максим Сапожков («Динамо»), Константин Абаев («Верона» Италия), Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Валентин Голубев («Белогорье»), Роман Мартынюк («Локомотив»), Михаил Щербаков («Нова»).

Состав команды Константина Брянского:

Павел Панков («Динамо»), Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Денис Богдан («Динамо»), Антон Семышев («Динамо»), Илья Власов («Динамо»), Егор Клюка («Зенит»), Евгений Баранов («Динамо»), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Ярослав Подлесных («Динамо»), Георгий Заболотников («Белогорье»), Илья Казаченков («Локомотив»), Игорь Кобзарь («Локомотив»), Дмитрий Жук («Динамо»), Андрей Титич («Нова»).

Это первый в истории Кубок Первого канала по волейболу. Матч прошел в Москве. В следующем матче в рамках кубка сыграют женские команды под руководством Николая Карполь и Зорана Терзича.

Волейбол
Владимир Алекно
Константин Брянский
0
Читайте также
ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в 5-м туре РПЛ
Фигуристка Зинина призналась в трех попытках суицида и изнасилования
Умер журналист Евгений Ксензенко
Зарема обвинила Станковича и других тренеров «Спартака» в коррупции. Трансферные слухи РПЛ за 17 августа
NYT констатировало продолжение отступления ВСУ в Донбассе
Алаудинов указал на большое количество сдающихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок Первого канала по волейболу: расписание матчей и составы команд, во сколько смотреть трансляции
Новости
RSS RSS
Все новости