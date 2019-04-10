Казанский "Зенит" вышел в финал Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1). В первой игре казанцы обыграли итальянцев со счетом 3:2.
В финале "Зенит" встретится с победителем противостояния "Скра" - "Лубе Чивитанова".
Напомним, "Зенит" является действующим победителем Лиги чемпионов: команда из Казани выигрывала турнир шесть раз.
Волейбол
Лига чемпионов
Мужчины
1/2 финала
Ответный матч
"Зенит-Казань" (Россия) - "Перуджа" (Италия) - 3:1 (22:25, 25:23, 25:23, 26:24)
Дополнительная информация
http://volleyball.sport-express.ru/men/champions/2018-2019/playoff/
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