Казанский "Зенит" вышел в финал Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1). В первой игре казанцы обыграли итальянцев со счетом 3:2.

В финале "Зенит" встретится с победителем противостояния "Скра" - "Лубе Чивитанова".

Напомним, "Зенит" является действующим победителем Лиги чемпионов: команда из Казани выигрывала турнир шесть раз.

Волейбол

Лига чемпионов

Мужчины

1/2 финала

Ответный матч

"Зенит-Казань" (Россия) - "Перуджа" (Италия) - 3:1 (22:25, 25:23, 25:23, 26:24)

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