21:15 | Волейбол

Казанский "Зенит" вышел в финал Лиги чемпионов

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Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1). В первой игре казанцы обыграли итальянцев со счетом 3:2. 

 
10 апреля. Казань. &quot;Зенит&quot; &ndash; &quot;Перуджа&quot; &ndash; 3:1. Тройной казанский блок для Вильфредо Леона.Алекно "отцепил" Леона от Лиги чемпионов. "Зенит" – в финале

В финале "Зенит" встретится с победителем противостояния "Скра" - "Лубе Чивитанова"

Напомним, "Зенит" является действующим победителем Лиги чемпионов: команда из Казани выигрывала турнир шесть раз. 

Волейбол

Лига чемпионов

Мужчины

1/2 финала

Ответный матч

"Зенит-Казань" (Россия) - "Перуджа" (Италия) - 3:1 (22:25, 25:23, 25:23, 26:24)

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Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/champions/2018-2019/playoff/

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