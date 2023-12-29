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Карасев сыграл первый матч за «Зенит» после тяжелой травмы

Виктория Кравченко
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Форвард «Зенита» Сергей Карасев провел первый матч после тяжелой травмы, полученной в матче с ЦСКА. Баскетболист провел 13 минут на площадке в матче против «Тамбовп» и отметился 12 очками, тремя подборами, двумя перехватами и одной результативной передачей.

Карасев был травмирован, упав с большой высоты на спину, и не смог продолжить участие в матче с ЦСКА. Он долгое время лежал на площадке, ему потребовалась помощь медицинской бригады, чтобы покинуть паркет.

«Зенит» победил «Тамбов» со счнтом 91:49 и вышел в четвертьфинал Кубка России по баскетболу.

ФК Зенит
ФК Тамбов
Сергей Карасев (баскетбол)
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