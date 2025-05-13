Каракурт покинула калининградский «Локомотив»

Диагональная Эбрар Каракурт покинула калининградский «Локомотив», сообщается в Telegram-канале клуба.

«Эби, ты украсила женский российский волейбол, сделала его ярче и интереснее. Мы будем скучать и не говорим: «Прощай». Говорим: «До свидания»! Успехов тебе в дальнейшей карьере. И всегда ждем в «Локо», — говорится в заявлении клуба.

В прошлом сезоне Каракурт в составе «Локомотива» стала чемпионкой России и обладательницей Кубка России. Она присоединилась к команде из Калининграда в 2023 году. В феврале появились сообщения о том, что 25-летняя волейболистка из Турции участвовала в конфликте с одноклубницей Юлией Бровкиной, после чего последняя ушла из клуба.

До перехода в «Локомотив» Каракурт играла за турецкие команды «Бурса Бююкшехир», «Вакыфбанк» и «Тюрк Хава Йоллары», а также за итальянскую «Новару». В составе сборной Турции она стала победительницей Лиги наций и чемпионкой Европы.