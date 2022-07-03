17-летняя Кобзарь о целях в волейболе: «Мечтаем поехать с братом в Париж-2024»

Капитан юношеской сборной России по волейболу Виктория Кобзарь в интервью «СЭ» рассказала о своих спортивных целях. По словам связующей, больше всего ей хочется выиграть Олимпийские игры.

— Какие у вас спортивные ориентиры?

— Больше всего хочется выиграть олимпийское золото. Для России это была бы такая сенсация! Это прям мечта. Но в связи с настоящими событиями иной раз задумываешься: а для чего играть? Ведь непонятно, когда мы снова сможем играть международные матчи. Нашла пока новую мотивацию. Можно сосредоточиться на всевозможных достижениях с клубами — Лига чемпионов, клубный чемпионат мира. Смотришь эти турниры — завораживает.

— Если все будет хорошо, то вполне может получиться так, что на Олимпийские игры в Париж вы поедете с братом. Игорь — с мужской командой, вы — с женской. Обсуждали с ним это?

— Мы мечтали бы об этом! Мама у нас все шутит: «Вот вы с Игорем совсем не видитесь. Похоже, только в Париже теперь и пересечетесь». На самом деле, у нас с ним крепкая связь. И когда я становилась связующей, Игорь объяснил мне очень много важных вещей. Некоторые его слова я поняла только спустя время. А до чего-то только сейчас дохожу: «Так вот о чем это было».

В обсуждении волейбольных моментов, кстати, у нас активное участие принимают и мама с папой. Звонят нам, дают наставления, в том числе технического плана. В общем, у нас в семье всегда есть с кем поговорить про волейбол.