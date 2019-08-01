18:00 | Волейбол

Капитан сборной Доминиканы продолжит карьеру в казанском "Динамо"

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Доминиканская доигровщица Бетания де ла Крус сыграет в составе "Динамо-Казань". 32-летняя волейболистка заключила контракт с российским клубом на один сезон, сообщает официальный сайт "Динамо".

Де ла Крус является капитаном сборной Доминиканы. Последнее время он выступала в Индонезии за местную команду "Джакарта Пертамина Энерджи".

 

Дополнительная информация

http://www.dinamo-kazan.com/news/?id=2788

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