Капитан сборной Доминиканы продолжит карьеру в казанском "Динамо"

Доминиканская доигровщица Бетания де ла Крус сыграет в составе "Динамо-Казань". 32-летняя волейболистка заключила контракт с российским клубом на один сезон, сообщает официальный сайт "Динамо".
Де ла Крус является капитаном сборной Доминиканы. Последнее время он выступала в Индонезии за местную команду "Джакарта Пертамина Энерджи".
Доброе утро и топ-трансфер!😍— Динамо-Казань (@vcdinamokazan) August 1, 2019
Капитан сборной Доминиканы, доигровщица - Бетания де ла Крус в новом сезоне будет выступать за наш клуб!💣💥#ДоброПожаловатьВДинамо pic.twitter.com/MO2nkp691H
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