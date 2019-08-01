Капитан сборной Доминиканы продолжит карьеру в казанском "Динамо"

Доминиканская доигровщица Бетания де ла Крус сыграет в составе "Динамо-Казань". 32-летняя волейболистка заключила контракт с российским клубом на один сезон, сообщает официальный сайт "Динамо".

Де ла Крус является капитаном сборной Доминиканы. Последнее время он выступала в Индонезии за местную команду "Джакарта Пертамина Энерджи".