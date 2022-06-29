Капитан «Динамо» Гончарова продлила контракт на сезон-2022/23

Капитан женского волейбольного клуба «Динамо» Наталия Гончарова продлила контракт с командой на сезон 2022/23. Это будет ее пятнадцатый розыгрыш в составе «Динамо».

Вместе с командой она стала пятикратной чемпионкой России, четырехкратной обладательницей Кубка и Суперкубка страны (дважды), а также серебряным призером Лиги чемпионов.

Главный тренеры команд суперлиги 4 раза признавали Гончарову лучшей волейболисткой чемпионатов России (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018), девушка такжестановилась обладателем приза имени Людмилы Булдаковой.