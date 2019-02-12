Игропуло огненно поздравил Старцеву с днем рождения. Видео

Российский гандболист Константин Игропуло поздравил с днем рождения волейболистку Евгению Старцеву. Сегодня, 12-го февраля, спортсменке исполняется 30 лет.
- Сегодня ты и он и я! Все вместе мы скажем: с днем рождения, супер Старцева, - написал Игропуло в своем Твиттере.
Старцева - заслуженный мастер спорта. Она также является чемпионкой мира 2010 года и чемпионкой Европы 2015.
🔥🧯🔥🧯🔥🧯🔥🧯🔥🧯🔥– Konstantin Igropulo (@IgroK35official) 12 февраля 2019 г.
SUPERSTARцева⭐️игропуLOBODA
👸🏻🏐🎧
Сегодня ты и он и я!
Все вместе мы скажем:
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ superСТАРЦЕВА🤘😅@startseva13_ 🥳🎂🎉https://t.co/R5EG5kBVNI
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