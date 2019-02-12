Игропуло огненно поздравил Старцеву с днем рождения. Видео

Российский гандболист Константин Игропуло поздравил с днем рождения волейболистку Евгению Старцеву. Сегодня, 12-го февраля, спортсменке исполняется 30 лет.

- Сегодня ты и он и я! Все вместе мы скажем: с днем рождения, супер Старцева, - написал Игропуло в своем Твиттере.

Старцева - заслуженный мастер спорта. Она также является чемпионкой мира 2010 года и чемпионкой Европы 2015.