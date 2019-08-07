Игрок "Кузбасса" подтвердил, что Саммельвуо уйдет из команды

Блокирующий "Кузбасса" Дмитрий Пашицкий выложил видео в соцсетях, в котором подтвердил, что главный тренер команды Туомас Саммельвуо уйдет в "Зенит" из Санкт-Петербурга.

"Да, Туомас уходит в питерский "Зенит". Его не будет у нас в команде в Кемерово. Вот так. Причина, почему он уходит? Сейчас бессмысленно гнать бочки и догадываться. Он должен был оставаться на еще один год.

Я думаю всем стоит подождать пару недель, когда будет внятный ответ – что да как и почему. Тогда будет все ясно. Но в любом случае вся команда остается, все ребята остаются. Никто и не хотел и не думал уходить. Гнать, что кто-то собирается уходить – это все глупости. Мы доказали, что мы все вместе можем играть, выигрывать. Мы сделали чудо. Мы все ждем нового сезона. Все будет супер. Не надо переживать" – заявил Пашицкий.

О назначении Саммельвуо в "Зенит" должно быть объявлено официально 11 августа после того, как мужская сборная России под его руководством завершит квалификацию на Олимпиаду-2020. Зарплата 43-летнего финна в Санкт-Петербурге составит 400 тысяч долларов в год.

Напомним, что в прошлом сезоне Саммельвуо привел "Кузбасс" к победе в чемпионате России.