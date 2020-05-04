«Ходили с мужем на гей-парад. Море эмоций!» Сюрприз от чемпионки мира по волейболу

Двукратная чемпионка Европы Татьяна Кошелева рассказала об одном из эпизодов из жизни, когда она играла в чемпионате Бразилии. Напомним, прошлый сезон спортсменка отыграла в Китае.

— Вы же с мужем в Рио даже на гей-параде побывали. Как оно?

— Море эмоций! Никакого дискомфорта. Они шли — танцевали, улыбались, общались, спокойно шли на контакт. Все было по-доброму.

— И даже ребята из фавел никого не подкарауливали?

— Ха-ха. Нет. Тема ориентации для них абсолютно открыта. И у меня это даже вызывало сомнения, я не могла поверить, что вокруг столько таких людей. Это как погружение в другую реальность. Но таков выбор каждого, почему я должна быть против или смотреть на них как-то по-другому? (Владимир Иванов)