Губерниев раскритиковал Воронкова после ухода кубинки Монтальво из «Уралочки»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход кубинской волейболистки Айламы Монтальво из «Уралочки».

«Если девушка уходит из-за скандала с Воронковым, это очень обидно. И обидно втройне, потому что в нашей многонациональной стране человек позволяет себе такое. А после этого мы видим, что его покрывают руководители клуба, и никто ничего не говорит. Я очень надеюсь на реакцию Олимпийского комитета России (ОКР) и Минспорта. Потому что Воронков — это быдло, хам, расист, женоненавистник и просто крайне непорядочный человек, с учетом того что происходит последние несколько дней. То есть люди даже не хотят извиниться. Банальные слова извинения могли бы изменить эту ситуацию. В нашей стране, как и любой другой, такие вещи недопустимы. И обидно, что все молчат, как будто ничего не произошло — и Минспорта, и ОКР. Ребят, что вообще происходит? Для меня это вопиющая ситуация. У нас вообще часто так бывает, что все молчат. Слава богу, что есть журналисты. Репутация Воронкова сейчас ниже плинтуса. То же самое с репутацией команды, которая стала чемпионом России, а сейчас молчит как рыба об лед. Но мы молчать не будем. Это недопустимая ситуация, особенно в нашей многонациональной стране. Мы всегда дружили с Кубой, у нас в стране мужчины с уважением относятся к женщинам, так что подобное недопустимо», — сказал Губерниев «СЭ».

Об уходе из клуба волейболистка объявила 16 мая в социальных сетях.