Глава ФИВБ заявил, что Россия проведет ЧМ по волейболу на высоком уровне

Глава Международной федерации волейбола (ФИВБ) Ари Граса заявил, что Россия на высоком уровне проведет мужской чемпионат мира-2022 по волейболу.

– Мы рады объявить, что мужской чемпионат мира 2022 будет проведен в крупнейших, самых красивых и культовых российских городах, - приводит слова Граса пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). - У каждого из них есть спортивная арена, подходящая для матчей мирового класса и превосходная инфраструктура, которая гарантирует наилучшие условия для спортсменов.

Волейбол очень популярен в России, и проведение чемпионата мира в городах по всей стране позволит поклонникам наслаждаться любимым видом спорта у себя в регионе, тем самым помогая далее вырастить популярность спорта и оставить большое волейбольное наследие. У России есть доказанный послужной список проведения волейбольных турниров на высочайшем уровне. Таким образом, я уверен, нас ждет незабываемый чемпионат мира.



– Это большая честь – принять чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в России, - сказал президент ВФВ Станислав Шевченко. - Мы будем рады приветствовать поклонников нашего вида спорта со всего мира в нашей большой и красивой стране. Нам повезло, что в городах-организаторах есть спортивные арены мирового класса и инфраструктура, которые предоставят самые лучшие условия для спортсменов и поклонников волейбола. Я уверен, что мы проведем один из лучших чемпионатов мира, который навсегда останется в истории.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября. В нем примут участие 24 сильнейшие сборные мира.

Стали известны города, в которых пройдет мужской чемпионат мира-2022 в России