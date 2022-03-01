Тетюхин отреагировал на отстранение российских волейболистов от международных соревнований

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об исключении российской сборной и клубов страны из всех международных соревнований под эгидой FIVB.

«Спорт — сложная штука. Безусловно, огорчены этой новостью. Обидно, что за счет спорта пытаются наверстать свои амбиции. Опечалены, расстроены. Такова жизнь на сегодняшний день. И чемпионат мира забирают. Это историческое мероприятие. И Лига наций отпадает, и Лига чемпионов... Хотел бы ошибаться, но, возможно, это еще не все. Международная федерация очень позитивно относится к России, российскому спорту. У нас никогда не было конфликтов. Но что делать. Будет ли федерация обращаться в КАС? Не могу пока ответить на этот вопрос», — сказал Тетюхин «СЭ».

Запрет действует на все турниры под эгидой FIVB, включая пляжный и снежный волейбол. Ранее организация на фоне обострения российско-украинских отношений лишила Россию права проведения чемпионата мира по волейболу-2022.