АСК в гостях обыграл «Газпром-Югра», «Факел» оказался сильнее «Локомотива»

АСК на выезде обыграл «Газпром-Югра» (3:2) в перенесенном матче 7-го тура мужской Суперлиги.

В параллельной встрече турнира «Факел» оказался сильнее новосибирского «Локомотива» (3:2).

Для нижегородцев эта победа стала пятой в пяти последних встречах. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице Суперлиги.

«Газпром-Югра» располагается на 11-й строчке. «Локомотив» занимает 7-е место, а «Факел» — на 4-й позиции.

Чемпионат России.

Мужчины

7-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) — АСК (Нижний Новгород) — 2:3 (25:21, 25:18, 15:25, 20:25, 10:15)

24 января.

«Факел» (Новый Уренгой) — «Локомотив Н» (Новосибирск) — 3:2 (25:21, 16:25, 16:25, 25:19, 18:16)

24 января.