Гамова прокомментировала атаку в Instagram на певицу Леди Гагу

Экс-волейболистка сборной России, двукратная чемпионка мира и призер Олимпиад Екатерина Гамова высказалась на тему того, что российcкие пользователи атаковали певицу Леди Гагу, обвиняя ее в расставании актера Брэдли Купера с российской моделью Ириной Шейк.
– Я зашла просто посмотреть комменты,о чем весь шум и зависла. Я понимаю почему нас не победить! А самое прекрасное, что шутят все вместе, вся страна и страны СНГ. Казахи, украинцы, россияне и т.д.Чувство бмора все-таки великая вещь, объединяющая города и страны,всех тех кто понимает русский язык! Всем мира и добра! - написала Гамова в своем Instagram.
Я зашла просто посмотреть комменты,о чем весь шум....и зависла))🤣🤣🤣 Я понимаю почему нас не победить!))💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺А самое прекрасное,что шутят все вместе,вся страна и страны СНГ...Казахи,Украинцы, Россияне и т.д...Чувство Юмора всё-таки Великая вещь,объединяющая города и страны,всех тех кто понимает русский язык!))Всем Мира и Добра!))