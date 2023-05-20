Гамова оценила шансы российских волейболистов попасть на Олимпиаду

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова заявила, что шансы российских волейболистов принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже невелики.

«Пропуск Олимпийских игр будет ударом для любого спортсмена и любого вида спорта, волейболисты не исключение. Нам остается только надеяться, но шансы невелики, к сожалению. Я верю в небольшой шанс. У меня нет уверенности в том, что мы точно поедем на Игры, но если остается даже мизерный шанс, то я буду верить до конца», — приводит слова Гамовой ТАСС.

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в командных соревнованиях. Во Всероссийской федерации волейбола отметили, что в случае допуска у мужской и женской команд остаются высокие шансы отобраться на Игры благодаря высокому мировому рейтингу. Вопрос должен решиться до конца сентября.