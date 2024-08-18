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FONBET стала официальным партнером Всероссийской федерации волейбола

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Букмекерская компания FONBET стала официальным партнером Всероссийской федерации волейбола в рамках проведения Кубка Первого канала. Сотрудничество направлено на развитие волейбола в России и поддержку грядущего мероприятия.

Кубок Первого канала — это одно из самых значимых событий в российском волейболе, которое собрало лучших игроков страны. Партнерство ВФВ и FONBET позволит букмекерской компании внести свой вклад в популяризацию волейбола.

«Мы рады приветствовать FONBET в качестве нашего официального партнера. Это наше первое сотрудничество, и мы надеемся на продолжение плодотворной работы в будущем. Уверены, что это сотрудничество станет отправной точкой для большого совместного пути», — отметил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

«Российские спортсмены всегда были лидерами и звездами мирового волейбола, поэтому мы очень рады поддержать значимый для нашей страны вид спорта и этот уникальный турнир — Кубок Первого Канала, который объединит лучших волейболистов. Уверен, что российские болельщики оценят формат турнира и будут рады встрече со своими кумирами. Для нас важно, что, несмотря ни на что, в нашей стране продолжает развиваться спорт, растет зрительский интерес к соревнованиям в России, и мы будем продолжать инвестировать в российские соревнования и поддерживать их», — заявил управляющий партнер FONBET Валентин Голованов.

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