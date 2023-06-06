Фетисова рассказала, верит ли в скорое возвращение российских волейболистов на турниры

Блокирующая сборной России Ирина Фетисова ответила на вопрос, верит ли в скорое возвращение россиян на международные турниры.

«Если жить без надежды, то совсем уже будет как-то грустно. Все верят, что в скором времени нас допустят. Посмотрим, как будет. Знаю только, что Всероссийская федерация волейбола делает все возможное, чтобы нас допустили до соревнований. Раз пока не допустили, не все так просто. Пока все игровые виды спорта не выступают, значит, договориться очень сложно», — цитирует Фетисову «Чемпионат».

Международная федерация волейбола (FIVB) в марте 2022 года отстранила все сборные, клубы и официальных лиц России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.