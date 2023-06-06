Фетисова рассказала, нужны ли россиянам международные соревнования

Блокирующая «Динамо» Ирина Фетисова рассказала, нужны ли россиянам международные соревнования.

«Как мне было два года без международных соревнований? Как-как... Плохо! Потому что Лига чемпионов нужна. Нужны эти игры. Очень интересно играть против иностранных команд, порой там бывают такие скорости. Мне как блокирующему интересно играть против итальянских, турецких, польских команд. Жалко. Что еще могу сказать. Печально», — цитирует Фетисову «Чемпионат».

Международная федерация волейбола (FIVB) в марте 2022 года отстранила все сборные, клубы и официальных лиц России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.