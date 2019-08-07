Федерация волейбола Южной Кореи подала жалобу на Бузато в FIVB

Федерация волейбола Южной Кореи подала жалобу в Международную федерацию волейбола (FIVB) на старшего тренера женской сборной России​ Сержио Бузато за жест, указывающий на узкие глаза, сообщают "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что Федерация волейбола Кореи обвинила тренера в расизме и намерена подать жалобу. Корейская сторона сочла, что специалист имитировал узкие глаза. Российская команда обыграла Корею (3-2) в решающем матче отборочного турнира Олимпиады-2020.

"FIVB в курсе дела и отмечает, что Всероссийская федерация волейбола незамедлительно предприняла шаги, чтобы удалить фотографию с различных сайтов, так как фотография не соответствует ее взглядам и ценностям. FIVB получила официальную жалобу, которая сейчас рассматривается. По этому вопросу не будет никаких дальнейших комментариев, пока процесс не завершится", – приводят слова представителя FIVB "РИА Новости".

Тренер сборной России Бузато заявил, что не хотел своим жестом оскорбить сборную Кореи