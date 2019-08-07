Федерация волейбола Южной Кореи подала жалобу на Бузато в FIVB

Федерация волейбола Южной Кореи подала жалобу в Международную федерацию волейбола (FIVB) на старшего тренера женской сборной России Сержио Бузато за жест, указывающий на узкие глаза, сообщают "РИА Новости".
Ранее сообщалось, что Федерация волейбола Кореи обвинила тренера в расизме и намерена подать жалобу. Корейская сторона сочла, что специалист имитировал узкие глаза. Российская команда обыграла Корею (3-2) в решающем матче отборочного турнира Олимпиады-2020.
"FIVB в курсе дела и отмечает, что Всероссийская федерация волейбола незамедлительно предприняла шаги, чтобы удалить фотографию с различных сайтов, так как фотография не соответствует ее взглядам и ценностям. FIVB получила официальную жалобу, которая сейчас рассматривается. По этому вопросу не будет никаких дальнейших комментариев, пока процесс не завершится", – приводят слова представителя FIVB "РИА Новости".
🇷🇺Team RUS— 🇺🇸🏐🇺🇸 (@Naa_1022) August 7, 2019
Assistant Coach
➡︎➡︎➡︎ Sergio Busato #Racism pic.twitter.com/eWmHLBScvV
Тренер сборной России Бузато заявил, что не хотел своим жестом оскорбить сборную Кореи