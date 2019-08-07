Федерация волейбола Кореи намерена пожаловаться на тренера сборной России

Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато, сообщает Yonhap News.
После победы российских волейболисток над кореянками (3:2) в решающем матче отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года в Токио Бузато был запечатлен на снимке, изображающим "узкие глаза". Корейцы посчитали этот жест проявлением расизма. Федерация волейбола Южной Кореи направит жалобу Международной и Всероссийской федерациям волейбола.
Sucks lol— takeo yoshida (@ef0GhHW0yZRFdAg) August 7, 2019
That yellow teeth🐖🐖 I feel like I’m going to vomit🤣🤢👹💩#volleyball #Busato, Sergio#волейбол#Russia #suck#русскийчеловек#Россия pic.twitter.com/6Nz0Ci0VzL
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