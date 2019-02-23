"Факел" переиграл по партиям московское "Динамо" со счетом 3:2.

Команда из Нового Уренгоя одержала победу над московским "Динамо" со счетом 3:2 в рамках очередного игрового дня чемпионата России по волейболу.

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Полностью результаты игрового дня выглядят следующим образом:

РОССИЯ. Мужчины. Суперлига

22-й тур

Динамо-ЛО (Ленинградская область) - Газпром-Югра (Сургут) - 0:3 (17:25, 22:25, 21:25)

Факел (Новый Уренгой) - Динамо М (Москва) - 3:2 (25:23, 21:25, 25:19, 23:25, 15:12)

Енисей (Красноярск) - Югра-Самотлор (Нижневартовск) - 3:0 (25:19, 25:22, 28:26)

Белогорье (Белгород) - Кузбасс (Кемерово) - 0:3 (17:25, 23:25, 19:25)