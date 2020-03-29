Екатерина Гамова поддержала акцию «Оставайтесь дома»

Двукратная чемпионка мира и Европы по волейболу Екатерина Гамова призвала поклонников соблюдать самоизоляцию на фоне пандемии коронавируса.

«Надеюсь, так будет понятно тем, кто не понял с первого раза!» Написала Гамова в сториз Instagram с хэштегом «Оставайтесь дома».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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