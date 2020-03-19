Екатерина Гамова: «Не думала, что буду когда-то так радоваться медицинским маскам»
Бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова поделилась мнением о пандемии коронавируса.
— Что может быть лучше, чем подарок по утру... одноразовые маски! — написала Гамова в Instagram. — Я не думала, что буду так им когда-то радоваться, но ситуация диктует свои правила! Спасибо нашему водителю Дмитрию за такой дефицитный подарок!
В сложившейся ситуации удручает одно... что наживаются на беде! Маски стоят как чугунный мост! Я помню, как при терактах в Московском метро цены на такси ломили во много раз выше, но были и люди,которые везли всех бесплатно! Почему так?
Всем здоровья, берегите себя и своих близких!
Что может быть лучше,чем подарок по утру...одноразовые маски??? я не думала,что буду так им когда-то радоваться,но ситуация диктует свои правила!Спасибо нашему водителю Дмитрию за такой дефицитный подарок!)) В сложившейся ситуации удручает одно...что наживаются на беде!Маски стоят как чугунный мост!Я помню как при терактах в Московском метро,цены на такси ломили во много раз выше,но были и люди,которые везли всех бесплатно!Почему так? Всем Здоровья,берегите себя и своих близких???