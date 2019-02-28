Дмитрий Мусэрский: "Скучаю ли я по России? Наверное, нет. Я счастлив в Японии"

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, который является игроком японской команды "Сантори Санбердз", рассказал, почему решился на переезд именно в Японию. Он сменил "Белогорье" на "Сантори Сандбердз".

Он также рассказал, что не скучает по России.

– Ваше решение продолжить карьеру в Японии у многих вызвало вопросы: якобы уровень чемпионата там намного ниже…

– Когда я решил уйти из "Белогорья", то хотел поиграть именно в Японии. Мне было интересно изучить и перенять опыт азиатского волейбола, который совершенно отличается от итальянского, российского или американского. Он очень динамичный, на высоких скоростях и с мощной игрой в защите. Плохой прием здесь – большая редкость, в отличие от российского или мирового чемпионата. Проценты в приёме совершенно другие.

В азиатском волейболе много сильных сторон, которые на мировом уровне почему‑то не используют по максимуму, но, играя между собой, спортсмены раскрываются очень хорошо.и В японской суперлиге нет проходных матчей. Ни у одной команды не может быть стопроцентной уверенности в сегодняшней победе: от кого угодно можно ждать чего угодно. Даже игры с аутсайдерами турнирной таблицы – это всегда игры в полную силу. Причём разрыв в счете будет минимальным, 2–3 очка. Нужно все время бороться и доказывать, что ты лидер.

– Огромная доля нагрузки во время матчей достаётся именно вам. В "Сантори" вы установили личный рекорд: 38 очков за игру – неслыханная для России цифра.

– Понятно, что большинство передач летит мне. Я был к этому готов. Я сразу знал, что буду диагональным. До подписания контракта тренер говорил о том, что, возможно, иногда придётся постоять в центре сетки, но до сих пор такого варианта не было. Да, мне достаются большие нагрузки. Но здесь уделяют огромное внимание восстановлению и отдыху.

Помню, как удивился, когда после очередного игрового уик-энда главный тренер настоятельно рекомендовал мне не приходить на тренировки пару дней. Было очень непривычно это слышать. Я попросился хотя бы в тренажерку, и он скрипя зубами согласился. Тут совершенно нормально сказать "я устал", и это не будет означать, что ты предатель. Это будет значить только, что ты работал, потратил кучу энергии и сил и теперь хочешь восстановиться, чтобы и дальше качественно делать свою работу. В Японии за то, чтобы показывать качество.

В России сложно такое представить. Это заложено ещё с детско-юношеских школ. Наверняка каждый может вспомнить ситуацию с "тренировками по желанию": вроде бы приходить не обязательно, но если не придёшь, то ничего хорошего о тебе не подумают. Здесь такого нет, и это до сих пор меня удивляет и радует.

– Есть что‑то сугубо российское, чего вам не хватает в Японии? Скучаете ли вы по дому?

– Я все задаю себе этот вопрос. Наверное, нет. Дальше будет видно. Немного еще времени прошло. Здесь я счастлив.