Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский подчеркнул, что категорически не приемлет допинг в спорте.

"Вынужден сознаться... Я принимал допинг..."

Эти слова принадлежат Лэнсу Армстронгу, величайшему велосипедисту планеты.

Удивительно, но ему теперь придется сожалеть и извиняться за свои действия всю оставшуюся жизнь. А историю, как все мы знаем, уже не изменить, как бы ты не убивался.

Лично я никогда не принимал допинг. Мне важнее личностный рост и развитие как игрока. Мне не нужна победа любой ценой. Мне важно оставаться честным перед собой, своей совестью и болельщиками. Я не хочу ни о чем жалеть в своей жизни", - написал Мусэрский в Инстаграме.