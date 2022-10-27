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Сегодня, 16:27

Фомин: «Обидно пропустить чемпионат мира, а потом еще и получить недопуск к олимпийской квалификации»

Алина Савинова
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Обладатель Кубка мира и чемпион Европы Дмитрий Фомин высказался о шансах российских сборных по волейболу принять участие в квалификации к Олимпийским играм-2024.

«В лучшее нужно верить. Конечно, я верю, что все переменится и мы сыграем эту квалификацию. Потому что обидно пропустить чемпионат мира, а потом еще и получить недопуск к олимпийской квалификации. Мы можем бороться, Россия — одна из сильнейших команд, которая борьбу может сделать интереснее. Там люди опираются на определенную логику, а страдаем мы все и, в частности, волейбол», — цитирует Фомина «Газета.Ru».

Сегодня, 27 октября, стало известно, что сборные России по волейболу не сыграют в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Их не включили из-за отстранения от международных турниров.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/27/18894799.shtml
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