Директор клуба женской суперлиги ударил пожилую женщину и был оштрафован на 5 тысяч рублей

Виталий Носов, директор клуба «Динамо-Метар», выступающего в женской суперлиге, осужден за нанесение побоев пожилой женщине-охраннику, сообщает «Урал-Пресс». 19 мая суд приговорил его к штрафу в размере 5 тысяч рублей по статье «Побои».

Инцидент произошел 6 марта 2020 года. Потерпевшей оказалась охранник СНТ Лидия Сидякина. По ее словам, Носов был пьян.

— Носов приехал на такси. Он был пьяный. Мы не стали пускать его. Он стал хвататься за шлагбаум. Он вышел, ударил меня по лицу и все-таки проехал. Мы стараемся осторожно пропускать людей, потому, что много наркоманов пытаются в СНТ заехать, чтобы делать «закладки», — сказала Сидякина.

Сам Носов на просьбу рассказать об инциденте, заявил: «Без комментариев».

Виталий Носов стал директором «Динамо-Метар» в декабре прошлого года. В прошлом он известный российский и советский баскетболист. Болельщикам он мог запомниться тем, что в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне поставил блокшот Шакилу О'Нилу.