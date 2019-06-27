11:43 | Волейбол

Ди Каприо высмеяли в сети после попадания волейбольного мяча в лицо

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Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо получил по лицу мячом во время игры в пляжный волейбол. Инцидент произошел во время отдыха вместе с певцом Робином Тиком и его женой Эйприл Лав Гири. После поадания мяча в лицо Ди Каприо упал. Пользователи интернета стали делать из попавшей в сеть фотографии мемы. 

 

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