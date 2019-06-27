Ди Каприо высмеяли в сети после попадания волейбольного мяча в лицо

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо получил по лицу мячом во время игры в пляжный волейбол. Инцидент произошел во время отдыха вместе с певцом Робином Тиком и его женой Эйприл Лав Гири. После поадания мяча в лицо Ди Каприо упал. Пользователи интернета стали делать из попавшей в сеть фотографии мемы.

Ouch! Leonardo DiCaprio gets whacked in the face by a volleyball https://t.co/pVv8PUzaRc pic.twitter.com/x21uLkZn5m — Page Six (@PageSix) 25 июня 2019 г.