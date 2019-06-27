Ди Каприо высмеяли в сети после попадания волейбольного мяча в лицо

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо получил по лицу мячом во время игры в пляжный волейбол. Инцидент произошел во время отдыха вместе с певцом Робином Тиком и его женой Эйприл Лав Гири. После поадания мяча в лицо Ди Каприо упал. Пользователи интернета стали делать из попавшей в сеть фотографии мемы.
Ouch! Leonardo DiCaprio gets whacked in the face by a volleyball https://t.co/pVv8PUzaRc pic.twitter.com/x21uLkZn5m— Page Six (@PageSix) 25 июня 2019 г.
25 июня 2019 г.
Hits me hard! #LeonardoDiCaprio pic.twitter.com/Ww4Lxdd1KU— Yash Saboo (@YashSaboo7) 26 июня 2019 г.
#Tuesdaythoughts 🤔 ☝🏻 🏐🏐🏐 #Leonardo 😏😎 pic.twitter.com/3DS8T2ku4N— peaceonearth2019 🙏🏻🌍🌎🌏🔥👁️👽 (@saveusalll) 26 июня 2019 г.
25 июня 2019 г.
26 июня 2019 г.
25 июня 2019 г.
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