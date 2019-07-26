Денис Шипотько вернулся в "Факел"

Доигровщик Денис Шипотько подписал контракт с "Факелом". 34-летний волейболист уже выступал за ямальскую команду в сезоне-2015/16 и тогда стал серебряным призером Кубка Вызова, сообщает официальный сайт "Факела"

Шипотько начинал карьеру в "Газпром-Югре", за эту команду он провел в общей сложности шесть сезонов. Также он успел поиграть в "МГТУ", "Грозном", "Урале", "Зените" (Санкт-Петербург). В прошлом сезоне Шипотько выступал за "Динамо-ЛО", принял участие в 28 матчах и отличился 56 раз.