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Бузато утвержден главным тренером женской сборной России

16:38
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Сегодня в Москве прошло заседание Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Основной темой был вопрос по тренерскому штабу женской сборной. Кандидатура была одна — Серджио Бузато, который в роли исполняющего обязанности главного тренера привел команду к бронзе на Кубке мира.

В итоге итальянского специалиста утвердили официально. Таким образом, именно Бузато будет руководить женской сборной в олимпийском сезоне.

Мужскую команду продолжит возглавлять Туомас Саммелвуо. (Владимир Иванов)

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