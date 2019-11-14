Бузато утвержден главным тренером женской сборной России

Сегодня в Москве прошло заседание Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Основной темой был вопрос по тренерскому штабу женской сборной. Кандидатура была одна — Серджио Бузато, который в роли исполняющего обязанности главного тренера привел команду к бронзе на Кубке мира.

В итоге итальянского специалиста утвердили официально. Таким образом, именно Бузато будет руководить женской сборной в олимпийском сезоне.

Мужскую команду продолжит возглавлять Туомас Саммелвуо. (Владимир Иванов)