Бузато не будет наказан за свой жест Всероссийской федерацией волейбола

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко рассказал, будет ли старший тренер женской сборной России Серджио Бузато наказан за cвой жест после матча с командой Южной Кореи. Ранее сообщалось, что Федерация волейбола Кореи обвинила специалиста в расизме и намерена подать жалобу. Корейская сторона сочла, что специалист имитировал узкие глаза. Российская команда обыграла Корею (3-2) в решающем матче отборочного турнира Олимпиады-2020.

– Мы все расстроены, – цитирует ТАСС Яременко. – И Бузато тоже. Мы принесём официальные извинения, но о санкциях к тренеру речи не хотим вести. Факт, на который обратили внимание наши соперники, конечно, неприятный. Но Серджио 20 лет работает для российского волейбола, он был и остаётся интеллигентным парнем. Он уже объяснил, что не хотел никого обидеть, это было сделано на радостях и эмоциях – он показал, что сборная едет на Олимпиаду в Японию. Он сам не рад, что так его интерпретировали – он не пытался унизить команду соперника.

Федерация волейбола Южной Кореи подала жалобу на Бузато в FIVB