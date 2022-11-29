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Допинг

Сегодня, 11:41

Бутько не намерен завершать карьеру из-за дисквалификации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько не собирается завершать карьеру из-за дисквалификации за допинг.

«В моем случае нужна именно физическая форма. Казанский «Зенит» — профессиональный клуб, который не дает контракт только за имя. У меня был договор с главным тренером Алексеем Вербовым. У них подрастает толковый парень, но для плей-офф они хотели бы взять меня. Все будет зависеть от моей физической формы. А так да, сыграть в текущем сезоне чемпионата России возможно», — приводит слова Бутько ТАСС.

Бутько дисквалифицировали на год за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения завершится в апреле 2023 года.

36-летний Бутько — олимпийский чемпион Игр в Лондоне, чемпион Европы (2017), победитель Мировой лиги (2011) и Кубка мира (2011) в составе сборной России.

Источник: https://tass.ru/sport/16449871
Волейбол
Александр Бутько
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