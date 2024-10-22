Болельщику запретили акцию в защиту женского спорта на матче с трансгендером

Американский болельщик по имени Джон Копецки пожаловался на поведение стюартов во время матча женской студенческой лиги по волейболу в Эль-Пасо (Колорадо). Фанату запретили присутствовать на трибуне в футболке с надписью «Сохраним женский спорт» на матче местной команды Академии Воздушных сил против волейболисток из Сан-Хосе, за которых выступает трансгендерный спортсмен Блэр Флеминг. Скандал вокруг этого бывшего мужчины полыхает с весны и привел к тому, что уже пять команд отказались выходить на поединки против «Сан-Хосе».

Лозунг «Сохраним женский спорт» используют феминистки, выступающие против появления в соревнованиях женщин бывших мужчин. В данный момент это разрешено правилами NCAA, что вызывает бурный протест у тех, кто считает, что трансгендеры нарушают права цисгендерных женщин на честную конкуренцию и подвергают их здоровье опасности. Блэр Флеминг тщательно скрывает свою историю, а о ее мужском прошлом стало известно в результате расследования напарницы по команде «Сан-Хосе», которая вместе с феминистками подала на NCAA в суд.