Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Волейбол

Сегодня, 08:00

Болельщику запретили акцию в защиту женского спорта на матче с трансгендером

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американский болельщик по имени Джон Копецки пожаловался на поведение стюартов во время матча женской студенческой лиги по волейболу в Эль-Пасо (Колорадо). Фанату запретили присутствовать на трибуне в футболке с надписью «Сохраним женский спорт» на матче местной команды Академии Воздушных сил против волейболисток из Сан-Хосе, за которых выступает трансгендерный спортсмен Блэр Флеминг. Скандал вокруг этого бывшего мужчины полыхает с весны и привел к тому, что уже пять команд отказались выходить на поединки против «Сан-Хосе».

Лозунг «Сохраним женский спорт» используют феминистки, выступающие против появления в соревнованиях женщин бывших мужчин. В данный момент это разрешено правилами NCAA, что вызывает бурный протест у тех, кто считает, что трансгендеры нарушают права цисгендерных женщин на честную конкуренцию и подвергают их здоровье опасности. Блэр Флеминг тщательно скрывает свою историю, а о ее мужском прошлом стало известно в результате расследования напарницы по команде «Сан-Хосе», которая вместе с феминистками подала на NCAA в суд.

Читайте также
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Пять претензий к главному тренеру «Спартака» Станковичу: притащил Абену, «пустая» харизма, регресс игроков
Подольски провел прощальный матч в карьере
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 2
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» опять задерживают зарплату
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ИИХФ одобрила переход Криштофа после побега из «Сочи»
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости