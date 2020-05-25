Блокирующий Абросимов пополнил состав «Динамо-ЛО»

Опытный блокирующий Александр Абросимов стал новичком «Динамо-ЛО», сообщает официальный сайт клуба.

Приветствуем Александра Абросимова в нашей банде! @volleyufa , обещаем беречь, любить и не обижать ? pic.twitter.com/peMmMeipgg — ВК «ДИНАМО-ЛО» (@dynamolo) May 25, 2020

Абросимов последние четыре сезона провел в уфимском «Урале». До этого он выступал за «Локомотив» из Новосибирска, казанский «Зенит», «Факел» и «Белогорье».

36-летний Абросимов является многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.