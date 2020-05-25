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Блокирующий Абросимов пополнил состав «Динамо-ЛО»

15:10

Опытный блокирующий Александр Абросимов стал новичком «Динамо-ЛО», сообщает официальный сайт клуба.

Абросимов последние четыре сезона провел в уфимском «Урале». До этого он выступал за «Локомотив» из Новосибирска, казанский «Зенит», «Факел» и «Белогорье».

36-летний Абросимов является многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Дополнительная информация:

http://vc-dynamo.ru/news/news_3057.html

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