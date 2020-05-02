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Антонина Рыжова умерла в 85 лет

03:40

Всероссийская федерация волейбола сообщила, что после продолжительной болезни скончалась Антонина Рыжова. В составе сборной СССР она выиграла серебряные медали Олимпиады 1964 года, стала двукратной чемпионкой мира и Европы.

«Антонина Алексеевна очень рано пришла в волейбол в московский «Локомотив». И сразу проявился редчайший волейбольный талант. Стойкий боец на площадке и в жизни. В защите билась отчаянно, доставала самые трудные и неберущиеся мячи. Не боялась отстаивать свою точку зрения перед любыми спортивными авторитетами. Рыжова была настоящим лидером клубных команд и сборной СССР. Прошла со сборной все успехи и неудачи. Всероссийская федерация волейбола выражает свои соболезнования родным и близким Антонины Алексеевны», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация:

http://www.volley.ru/news/21727/

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