Волейболистка Лазарева: «Надеюсь, когда-нибудь снова услышу гимн перед игрой»

Бронзовый призер Кубка мира Анна Лазарева, выступающая за турецкий «Кузейбору», поделилась мнением об отстранении российских клубов и национальной сборной от международных соревнований.

— Если спросить игроков суперлиги, они скажут, что уровень чемпионата не упал. А как со стороны? Не проседаем ли мы без международных турниров?

— Если честно, немного ощущается. Внутри, возможно, все держится на хорошем уровне, но без международных матчей сложно расти, сверяться с миром. Все-таки конкуренция с топами — это двигатель.

— На какое место поставили бы чемпионат России в топе лучших лиг мира?

— До всех событий — точно в тройке. Сейчас, если подумать о сильнейших чемпионатах, это Италия, Турция, Бразилия и Китай. Первое, что пришло в голову. Но, когда Россия выйдет на мировую арену, можно будет поговорить об этом.

— Соскучились ли вы по матчам сборных?

— Очень. Это особая атмосфера, совсем другая ответственность, другие эмоции. Надеюсь, когда-нибудь снова услышу гимн перед игрой.