Алексей Спиридонов не будет реагировать на заявление Федерации волейбола Польши

Доигровщик сборной России Алексей Спиридонов не собирается предпринимать действий в ответ на заявление Федерации волейбола Польши. Поляки требуют наказать российского волейболиста за то, что он в комментарии к посту игрока сборной Польши Кароля Клоса написал "Polska kurwa" (известное польское ругательство). Позднее он удалил свой твит.

- Я ничего не буду делать, я написал конкретному парню, - цитирует ТАСС Спиридонова. - Я же не всю нацию оскорбил, поэтому мне все равно.