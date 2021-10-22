Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал информацию о казни Махджабин Хакими, волейболистки молодежной сборной Афганистана.

«Казнь в 21-м веке — это дико. Что-то совершенно невообразимое. Я даже боюсь представить, что могло произойти у них там, за что казнили девушку», — сказал Спиридонов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

Ранее портал Inside the Games со ссылкой на издание Independent Persian сообщил, что Хакими была убита талибами (движение запрещено в РФ) в Кабуле. По словам одного из тренеров молодежной сборной Афганистана, волейболистка была убита в начале октября. Он уточнил, что семье спортсменки угрожали, требуя держать ее гибель в секрете.

Международная федерация волейбола (FIVB) начала расследование в связи с сообщениями о казни Хакими. В организации отметили, что существуют разные версии гибели спортсменки.