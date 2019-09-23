11 сотрудников полиции наказаны после изнасилования 17-летней волейболистки

11 сотрудников правоохранительных органов наказаны после изнасилования 17-летней волейболистки в Анапе, сообщает «КП». Четверо сотрудников ППС были уволены, ктакже к дисциплинарной ответственности привлечены их руководителй, включая начальника ОМВД по Анапе и его заместителя, отвечающего за охрану общественного порядка.

Что касается замначальника отдела ОМВД по Анапе, то ему вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии. Стоит сказать, что эта санкция является испытательным сроком, в течение которого лицо исправляет нарушение. Через год назначается комиссия.

Сами полицейские, которых подозревают в изнасиловании, сейчас арестованы. Их адвокат категорически отрицает обвинения.

— После того, как они встретили девушку, полицейские провели с ней беседу и отпустили с тем парнем, с которым она была на пляже, — заявил адвокат Юрий Гапеев.

В отношении экс-полицейских возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»). Им грозит тюремное заключение на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.