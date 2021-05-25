Женская сборная России начала с победы выступление в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу стартовала с победы в розыгрыше нового сезона Лиги наций. На старте турнира российская команда в трех сетах переиграла сборную Германии.

Все игры турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.

Волейбол

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

Голландия — Бельгия — 3:0 (25:21, 25:19, 25:18)

25 мая.

Турция — Сербия — 3:2 (25:21, 18:25, 25:23, 22:25, 16:14)

25 мая.

Германия — Россия — 0:3 (21:25, 22:25, 19:25)

25 мая.