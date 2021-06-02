Женская сборная России проиграла Японии и потерпела второе поражение подряд в рамках Лиги наций
17:40
Сборная России потерпела второе поражение подряд в рамках женской волейбольной Лиги наций. Российская команда в трех сетах уступила команде Японии.
Всего на старте турнира сборная России провел шесть матчей. В активе россиянок три победы и три поражения.
Волейбол
Лига наций. Женщины
Предварительный раунд
Япония — Россия — 3:0 (25:20, 25:21, 25:21)
2 июня.
Германия — Канада — 0:3 (28:30, 25:27, 14:25)
2 июня.
Таиланд — США — 0:3 (17:25, 14:25, 16:25)
2 июня.
Бельгия — Корея — 3:2 (23:25, 25:23, 25:16, 19:25, 15:12)
2 июня.
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