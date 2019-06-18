Вадим Панков: "Было очень важно победить Корею"

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков в интервью "СЭ" отметил важность победы над Кореей в матче женской лиги наций. Это была одна из трех побед россиянок в 12 встречах турнира.

– Как в целом оцените итоги итальянского этапа? – вопрос Панкову.

– Безусловно, положительно. Мы победили сборную Кореи, с которой предстоит встретиться в августе в Калининграде в отборе на Олимпиаду-2020. Азиатки привезли в Перуджу не до конца боевой состав, но и у нас он такой же. Встреча с кореянками получилась тяжелой – в третьем сете соперницы создали приличный отрыв. Хорошо, что удалось переломить ход игры – это очень важно.

– Прежде всего в психологическом плане?

– И в этом смысле, и стратегически. А вот у Болгарии обязаны были выигрывать. В заключительном матче начали хорошо против Италии, взяли первый сет, но не хватило концентрации. Количество ошибок перевесило правильные решения. (Вячеслав Короткин)

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