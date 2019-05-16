Стал известен состав женской сборной России по волейболу на Лигу наций

Тренерский штаб женской сборной России по волейболу определился с окончательной заявкой на Лигу наций. Как сообщает официальный сайт калининградского "Локомотива", в нее вошли:

Связующие:

Татьяна Романова (Уралочка-НТМК)

Дарья Рысева (Локомотив)

Евгения Старцева (Динамо-Казань) - капитан команды

Полина Матвеева (Динамо-УОР)



Диагональные:

Наталия Гончарова (Динамо М)

Мария Халецкая (Динамо Кр)

Анна Котикова (Динамо-Казань)

Татьяна Кадочкина (Динамо-Казань)



Доигровщики:

Маргарита Курило (Енисей)

Ирина Воронкова (Локомотив)

Ксения Парубец (Уралочка-НТМК)

Мария Воробьёва (Заречье-Одинцово)

Татьяна Юринская (Заречье-Одинцово)

Софья Кузнецова (Ленинградка)

Виктория Руссу (Заречье-Одинцово)



Центральные блокирующие:

Ангелина Лазаренко (Волеро Ле Канне, Франция)

Екатерина Ефимов (Динамо М)

Екатерина Орлова (Локомотив)

Ирина Королева (Динамо-Казань)

Екатерина Евдокимова (Уралочка-НТМК)

Валерия Зайцева (Локомотив)

Ольга Зубарева (Динамо Кр)



Либеро:

Дарья Пилипенко (Динамо-Метар)

Алла Галкина (Локомотив)

Кристина Курносова (Заречье-Одинцово)

Первый этап Лиги наций стартует 21 мая. Сборная России сыграет с Доминиканской Республикой, а затем с командами Китая и Бразилии.

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