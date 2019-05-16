16:02 | Волейбол — Лига наций / Женщины

Стал известен состав женской сборной России по волейболу на Лигу наций

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Тренерский штаб женской сборной России по волейболу определился с окончательной заявкой на Лигу наций. Как сообщает официальный сайт калининградского "Локомотива", в нее вошли:

Связующие

Татьяна Романова (Уралочка-НТМК) 
Дарья Рысева (Локомотив) 
Евгения Старцева (Динамо-Казань) - капитан команды 
Полина Матвеева (Динамо-УОР) 
 
Диагональные

Наталия Гончарова (Динамо М) 
Мария Халецкая (Динамо Кр) 
Анна Котикова (Динамо-Казань) 
Татьяна Кадочкина (Динамо-Казань) 
 
Доигровщики

Маргарита Курило (Енисей) 
Ирина Воронкова (Локомотив) 
Ксения Парубец (Уралочка-НТМК) 
Мария Воробьёва (Заречье-Одинцово) 
Татьяна Юринская (Заречье-Одинцово) 
Софья Кузнецова (Ленинградка) 
Виктория Руссу (Заречье-Одинцово) 
 
Центральные блокирующие

Ангелина Лазаренко (Волеро Ле Канне, Франция) 
Екатерина Ефимов (Динамо М) 
Екатерина Орлова (Локомотив) 
Ирина Королева (Динамо-Казань) 
Екатерина Евдокимова (Уралочка-НТМК) 
Валерия Зайцева (Локомотив) 
Ольга Зубарева (Динамо Кр) 
 
Либеро

Дарья Пилипенко (Динамо-Метар) 
Алла Галкина (Локомотив) 
Кристина Курносова (Заречье-Одинцово)

Первый этап Лиги наций стартует 21 мая. Сборная России сыграет с Доминиканской Республикой, а затем с командами Китая и Бразилии.

Все о волейболе - здесь

Дополнительная информация

http://www.vc-lokomotiv.com/news/411-okonchatelno-v-zayavke

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