Стал известен состав женской сборной России по волейболу на Лигу наций

Тренерский штаб женской сборной России по волейболу определился с окончательной заявкой на Лигу наций. Как сообщает официальный сайт калининградского "Локомотива", в нее вошли:
Связующие:
Татьяна Романова (Уралочка-НТМК)
Дарья Рысева (Локомотив)
Евгения Старцева (Динамо-Казань) - капитан команды
Полина Матвеева (Динамо-УОР)
Диагональные:
Наталия Гончарова (Динамо М)
Мария Халецкая (Динамо Кр)
Анна Котикова (Динамо-Казань)
Татьяна Кадочкина (Динамо-Казань)
Доигровщики:
Маргарита Курило (Енисей)
Ирина Воронкова (Локомотив)
Ксения Парубец (Уралочка-НТМК)
Мария Воробьёва (Заречье-Одинцово)
Татьяна Юринская (Заречье-Одинцово)
Софья Кузнецова (Ленинградка)
Виктория Руссу (Заречье-Одинцово)
Центральные блокирующие:
Ангелина Лазаренко (Волеро Ле Канне, Франция)
Екатерина Ефимов (Динамо М)
Екатерина Орлова (Локомотив)
Ирина Королева (Динамо-Казань)
Екатерина Евдокимова (Уралочка-НТМК)
Валерия Зайцева (Локомотив)
Ольга Зубарева (Динамо Кр)
Либеро:
Дарья Пилипенко (Динамо-Метар)
Алла Галкина (Локомотив)
Кристина Курносова (Заречье-Одинцово)
Первый этап Лиги наций стартует 21 мая. Сборная России сыграет с Доминиканской Республикой, а затем с командами Китая и Бразилии.