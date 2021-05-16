Стал известен состав женской сборной России на Лигу наций

Штаб женской сборной России включил в заявку на выступление в Лиге наций 17 игроков. Турнир пройдет с 25 мая по 25 июня в итальянском Римини, сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола.

Связующие: Екатерина Лазарева, Полина Матвеева, Евгения Старцева

Диагональные: Валерия Горбунова, Ксения Смирнова, Наталия Гончарова

Блокирующие: Юлия Бровкина, Дарья Малыгина, Ирина Королева, Ирина Фетисова

Доигровщики: Екатерина Пипунырова, Ирина Сазонова, Ирина Воронкова, Арина Федоровцева, Татьяна Кошелева

Либеро: Тамара Зайцева, Дарья Пилипенко