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Стал известен состав женской сборной России на Лигу наций

09:48
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Штаб женской сборной России включил в заявку на выступление в Лиге наций 17 игроков. Турнир пройдет с 25 мая по 25 июня в итальянском Римини, сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола.

Связующие: Екатерина Лазарева, Полина Матвеева, Евгения Старцева

Диагональные: Валерия Горбунова, Ксения Смирнова, Наталия Гончарова

Блокирующие: Юлия Бровкина, Дарья Малыгина, Ирина Королева, Ирина Фетисова

Доигровщики: Екатерина Пипунырова, Ирина Сазонова, Ирина Воронкова, Арина Федоровцева, Татьяна Кошелева

Либеро: Тамара Зайцева, Дарья Пилипенко

Дополнительная информация:

https://www.volley.ru/news/23886/

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