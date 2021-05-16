Стал известен состав женской сборной России на Лигу наций
09:48
Штаб женской сборной России включил в заявку на выступление в Лиге наций 17 игроков. Турнир пройдет с 25 мая по 25 июня в итальянском Римини, сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола.
Связующие: Екатерина Лазарева, Полина Матвеева, Евгения Старцева
Диагональные: Валерия Горбунова, Ксения Смирнова, Наталия Гончарова
Блокирующие: Юлия Бровкина, Дарья Малыгина, Ирина Королева, Ирина Фетисова
Доигровщики: Екатерина Пипунырова, Ирина Сазонова, Ирина Воронкова, Арина Федоровцева, Татьяна Кошелева
Либеро: Тамара Зайцева, Дарья Пилипенко
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