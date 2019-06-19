Россия уступила Таиланду в Лиге наций

В женском турнире Лиги наций по волейболу сборная России уступила команде Таиланда (1:3). Ранее россиянки уже лишились шансов выйти в финальный турнир.

Матч прошел в Екатеринбурге. Сборная России потеряла шансы на выход в финальную стадию после поражения от Италии (1:3 по партиям).

В составе россиянок наибольшее количество очков (11) набрала Ангелина Лазаренко. Российская команда потерпела 11-е поражение и занимает 14-е место.

20 июня сборная России сыграет с командой Голландии.

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

Россия – Таиланд – 1:3 (25:19, 13:25, 17:25, 22:25)

19 июня.