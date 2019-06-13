Россия уступила Италии в Лиге наций и лишилась шансов на выход в финальный раунд

В матче предварительного турнира женской Лиги наций по волейболу сборная России уступила команде Италии (1:3).

Матч состоялся в итальянской Перудже. Российская команда выиграла первый сет, но затем проиграла три партии подряд.

В девяти матчах сборная России проиграла восемь раз. В первом туре команда обыграла Китай, а затем уступила Доминиканской республике, Бразилии, Турции, Германии, Японии, Сербии, Польше и Бельгии.

Сборная России лишилась шансов на выход в финальный раунд. Команда занимает 14-е место с десятью очками.

Лига наций.



Женщины



Предварительный раунд



Италия - Россия - 3:1 (22:25, 25:21, 25:15, 25:21)