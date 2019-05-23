01:09 | Волейбол — Лига наций / Женщины

Россия обыграла Китай в матче Лиги наций

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Сборная России выиграла у Китая в матче женской Лиги наций. Это был второй для россиянок в турнире. В первой встрече они проиграли Доминиканской Республике.

Лига наций

Женщины

Предварительный раунд

Китай - Россия - 1:3 (22:25, 25:16, 16:25, 23:25)

 

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/nationsleague/2019/

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