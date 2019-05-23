Россия обыграла Китай в матче Лиги наций

Сборная России выиграла у Китая в матче женской Лиги наций. Это был второй для россиянок в турнире. В первой встрече они проиграли Доминиканской Республике.
Лига наций
Женщины
Предварительный раунд
Китай - Россия - 1:3 (22:25, 25:16, 16:25, 23:25)
#VNLWomen Russia’s @RusVolleyTeam 🇷🇺 #3 Ekaterina Efimova wants to show her blocking abilities as well against China 🇨🇳. Both squads looking for their first victory at #VNL.– Volleyball World (@FIVBVolleyball) 22 мая 2019 г.
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Дополнительная информация
http://volleyball.sport-express.ru/women/nationsleague/2019/
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