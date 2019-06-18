Определен состав женской сборной России турнир Лиги наций в Екатеринбурге

ВФВ огласила состав женской сборной России на пятый этап женской Лиги наций, который пройдет с 18 по 20 июня в Екатеринбурге.

Состав команды выглядит следующим образом:

связующие: Полина Матвеева ("Динамо-Казань"); Татьяна Романова ("Уралочка-НТМК"); Евгения Старцева ("Динамо-Казань");



нападающие (диагональные и доигровщики): Мария Воробьева ("Заречье-Одинцово"); Ирина Воронкова ("Локомотив"); Анна Котикова ("Динамо-Казань"); Ксения Парубец ("Уралочка-НТМК"); Мария Халецкая (Динамо Кр); Татьяна Юринская ("Заречье-Одинцово");



блокирующие Екатерина Орлова ("Локомотив"); Ольга Зубарева (Динамо Кр); Ангелина Лазаренко (Волеро, Ле-Канне, Франция);



либеро: Алла Галкина ("Локомотив"); Дарья Пилипенко ("Динамо-Метар").

В рамках екатеринбургского этапа Лиги команда сыграет с США, Таиландом и Голландией.